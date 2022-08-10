Билеты в ОАЭ подешевеют до 12,2 тысяч

С 3 октября 2022 года из Москвы в столицу Объединённых Арабских Эмиратов будет летать авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi.

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Wizz Air Abu Dhabi будет летать ежедневно из аэропорта Внуково. Время полёта — 5 часов 55 минут. Стоимость билетов начинается от 100 евро (около 6600 ₽) в одну сторону. Минимальная стоимость перелёта туда-обратно — 200 евро (около 12,2 тысяч ₽), сообщает Ассоциация туроператоров. На новогодние даты билеты стоят дороже — от 320 евро (19,6 тысяч ₽).

Для сравнения похожие перелёты из России в ОАЭ у Etihad Airways стоят от 67 тысяч ₽ в октябре 2022 года и 110 тысяч ₽ у Etihad на период новогодних каникул.