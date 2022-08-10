Билеты в ОАЭ подешевеют до 12,2 тысяч

С 3 октября 2022 года из Москвы в столицу Объединённых Арабских Эмиратов будет летать авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi.
Wizz Air Abu Dhabi будет летать ежедневно из аэропорта Внуково. Время полёта — 5 часов 55 минут. Стоимость билетов начинается от 100 евро (около 6600 ₽) в одну сторону. Минимальная стоимость перелёта туда-обратно — 200 евро (около 12,2 тысяч ₽), сообщает Ассоциация туроператоров. На новогодние даты билеты стоят дороже — от 320 евро (19,6 тысяч ₽).
Для сравнения похожие перелёты из России в ОАЭ у Etihad Airways стоят от 67 тысяч ₽ в октябре 2022 года и 110 тысяч ₽ у Etihad на период новогодних каникул.
Напрямую купить билет у Wizz Air Abu Dhabi по карте российского банка не получится, поскольку они принимают карты Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro, которые не работают за пределами России. Для покупки нужно использовать карту зарубежного банка или покупать за рубли у туроператоров или на сайтах билетных агрегаторов.