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1 час назад

Эксперт рассказала об отдыхе в Турции осенью

Вечерняя Москва

В сентябре забронировать популярный отель в Турции будет сложно из-за бархатного сезона, но уже в октябре в них начнут появляться свободные места. Об этом рассказала директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Эксперт рассказала об отдыхе в Турции осенью
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Места в топовых отелях еще есть, но надо поторопиться. Впереди бархатный сезон, и, думаю, в сентябре еще трудно будет разместиться в популярном отеле, но в октябре станет попроще. Что касается цен, то по сравнению с 2021 годом выросла стоимость перевозки туристов, — отметила она в комментарии НСН.

Она также посоветовала россиянам обращать внимание не только на пятизвездочные отели, но и на гостиницы более низкой категории. По ее словам, в Турции есть очень неплохие трехзвездочные отели, отдых в которых также будет комфортным.

Новости путешествий,Наталия Осипова,
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