Эксперт рассказала об отдыхе в Турции осенью

— Места в топовых отелях еще есть, но надо поторопиться. Впереди бархатный сезон, и, думаю, в сентябре еще трудно будет разместиться в популярном отеле, но в октябре станет попроще. Что касается цен, то по сравнению с 2021 годом выросла стоимость перевозки туристов, — отметила она в комментарии НСН.