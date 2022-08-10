Озвучена стоимость туров в Доминикану с пересадкой в Турции

Туроператор ANEX Tour запустил продажу туров в Доминикану с перелетом через Турцию. Стоимость путевок назвал TourDom.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, первые вылеты на карибский курорт запланированы на 15 октября. В настоящий момент прямое авиасообщение между Россией и Доминиканой приостановлено, поэтому туристам предложили сделать пересадку в Анталье или другом турецком городе на несколько часов или дней.

Например, путевка на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в 345 тысяч рублей на двоих. Также предусмотрена остановка в Турции на два дня.

Представители туристического рынка отмечают, что, несмотря на долгую дорогу, Доминикана может стать востребованным направлением у россиян.