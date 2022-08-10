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1 час назад

Россиянам назвали стоимость туров в Доминикану с пересадкой в Турции

Lenta.ru

Туроператор ANEX Tour запустил продажу туров в Доминикану с перелетом через Турцию. Стоимость путевок назвал TourDom.

Озвучена стоимость туров в Доминикану с пересадкой в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, первые вылеты на карибский курорт запланированы на 15 октября. В настоящий момент прямое авиасообщение между Россией и Доминиканой приостановлено, поэтому туристам предложили сделать пересадку в Анталье или другом турецком городе на несколько часов или дней.

Например, путевка на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в 345 тысяч рублей на двоих. Также предусмотрена остановка в Турции на два дня.

Представители туристического рынка отмечают, что, несмотря на долгую дорогу, Доминикана может стать востребованным направлением у россиян.

Помимо Доминиканы путешественникам предлагают туры в Венесуэлу. В конце октября отдохнуть на острове Маргарита можно за 240 тысяч рублей. В стоимость включен прямой перелет из России с технической остановкой в Иране.

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