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1 час назад

В минкурортов Крыма рассказали об обстановке на пляжах после взрывов

РИА "ФедералПресс"

Как работают кафе и пляжи в Евпатории и на других курортах после взрывов на аэродроме в Новофедоровке, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

В Крыму рассказали об обстановке на пляжах после взрывов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пляжи западной части Крыма – Сакский район, Евпатория – как и всегда встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма», – говорится в сообщении.

Несмотря на взрывы в Новофедоровке, пляжи в этом поселке не пострадали. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Накануне на аэродроме в Новофедоровке сдетонировали авиационные боеприпасы, ранения получили 13 человек. Власти региона заявили, что ситуация под контролем и эвакуация населения не требуется, но ввели желтый уровень опасности. Это значит, что усилят меры по охране полуострова.

Новости путешествий,Полина Зиновьева,Ростуризм,
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