В Крыму рассказали об обстановке на пляжах после взрывов

Как работают кафе и пляжи в Евпатории и на других курортах после взрывов на аэродроме в Новофедоровке, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.
«Пляжи западной части Крыма – Сакский район, Евпатория – как и всегда встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма», – говорится в сообщении.
Несмотря на взрывы в Новофедоровке, пляжи в этом поселке не пострадали. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Накануне на аэродроме в Новофедоровке сдетонировали авиационные боеприпасы, ранения получили 13 человек. Власти региона заявили, что ситуация под контролем и эвакуация населения не требуется, но ввели желтый уровень опасности. Это значит, что усилят меры по охране полуострова.