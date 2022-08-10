В Крыму рассказали об обстановке на пляжах после взрывов

Как работают кафе и пляжи в Евпатории и на других курортах после взрывов на аэродроме в Новофедоровке, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Пляжи западной части Крыма – Сакский район, Евпатория – как и всегда встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма», – говорится в сообщении.

Несмотря на взрывы в Новофедоровке, пляжи в этом поселке не пострадали. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.