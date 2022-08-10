Дивеево вошло в топ-10 популярных направлений в бархатный сезон

Село Дивеево Нижегородской области вошло в десятку самых популярных направлений для туристических групп в бархатный сезон. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

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Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими компаниями от пяти человек в августе и сентябре 2022 года. Дивеево заняло девятое место. Чаще всего туристы там бронируют жилье на две ночи, средняя стоимость составляет 5 000 рублей. Возглавляют рейтинг Геленджик, Судак и Осташков, а замыкает десятку Сергиев Посад.

В целом, по данным сервиса, спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.