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2 часа назад

Стюардесса сломала позвоночник во время жесткой посадки

Мария Каткова

Бортпроводница бюджетной американской авиакомпании Southwest Airlines сломала позвоночник во время жесткой посадки в Калифорнии. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Стюардесса сломала позвоночник во время жесткой посадки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В июле 2022 самолет авиакомпании совершал посадку в одном из аэропортов Калифорнии. Посадка получилась жесткой, был серьезный удар об землю, в результате которого пострадала бортпроводница. Она сидела в задней части самолета.

Девушка сломала позвонок, больше никто из пассажиров не пострадал. Компания провела расследование, в ходе которого выяснила, что посадка прошла по всем стандартам безопасности.

Ранее сообщалось, что туристы на Бали остались с ожогами из-за татуировки.

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