Стюардесса сломала позвоночник во время жесткой посадки

Бортпроводница бюджетной американской авиакомпании Southwest Airlines сломала позвоночник во время жесткой посадки в Калифорнии. Об инциденте сообщает Daily Mail.

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В июле 2022 самолет авиакомпании совершал посадку в одном из аэропортов Калифорнии. Посадка получилась жесткой, был серьезный удар об землю, в результате которого пострадала бортпроводница. Она сидела в задней части самолета.

Девушка сломала позвонок, больше никто из пассажиров не пострадал. Компания провела расследование, в ходе которого выяснила, что посадка прошла по всем стандартам безопасности.