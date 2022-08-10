Пассажир пожаловался на запрет делать селфи возле самолета

В редакцию телеграм-канала «Крыша ТурДома» через форму обратной связи поступил вопрос от Александра из Новокузнецка: он интересуется, вправе ли сотрудники аэропорта запрещать фотографироваться возле самолета?
«8 августа вечером летел из Шереметьево рейсом Москва – Новосибирск. Уже возле трапа на улице люди, как обычно, фотографировали самолет, делали селфи и т. д. В общем, вполне типичные дела для соцсетей. Вдруг появился неизвестно кто в салатовой жилетке и начал орать, что фотографировать нельзя. Подбегал к каждому, кого заметил. И требовал: “Удали”, “Удаляй фото!” Потом еще проверял телефоны, что действительно удалили фото. Что-то говорил про режимный и охраняемый объект, что аэропорт – это как военная часть. В общем, какая-то дичь, первый раз такое вижу за сотню своих полетов», – удивляется Александр.
За разъяснением ситуации мы обратились к юристу.
«Запрет использовать фотоаппаратуру без разрешения администрации законен только в контролируемой зоне аэропорта. А в нее могут попасть только члены экипажа воздушного судна, авиационный персонал, пограничники, таможенники, иные силовики, работники авиационных предприятий. И именно на них распространяется предписание. У пассажиров доступа в зону нет», – пояснил Александр Тепляков, директор по маркетингу и рекламе компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”».
То есть запрета на использование пассажирами фото- и видеоаппаратуры нет. А значит, сотрудники аэропорта не могут просто так запретить съемку при отсутствии угрозы для обеспечения авиационной безопасности.
Нюанс в том, кто и как определяет наличие угрозы. Например, если пассажиры задерживаются возле самолета из-за фотографий, то это может увеличить время посадки или высадки. В этом случае представитель аэропорта может вмешаться и попросить прекратить съемку.
«Вы можете делать фото или видео, не препятствуя процессу и не вступая в конфликт с работниками», – подытожил Тепляков.
Свою оценку правомерности запрета на селфи у самолета в 2018 году дал Верховный суд РФ. До него за 2 года судебных разбирательств дошел фотограф из Воронежа. Вердикт – запрет на несанкционированную фотосъемку в контролируемой зоне законен. Но только авиапассажиры под него никогда и не подпадали.