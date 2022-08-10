Пассажир пожаловался на запрет делать селфи возле самолета

«8 августа вечером летел из Шереметьево рейсом Москва – Новосибирск. Уже возле трапа на улице люди, как обычно, фотографировали самолет, делали селфи и т. д. В общем, вполне типичные дела для соцсетей. Вдруг появился неизвестно кто в салатовой жилетке и начал орать, что фотографировать нельзя. Подбегал к каждому, кого заметил. И требовал: “Удали”, “Удаляй фото!” Потом еще проверял телефоны, что действительно удалили фото. Что-то говорил про режимный и охраняемый объект, что аэропорт – это как военная часть. В общем, какая-то дичь, первый раз такое вижу за сотню своих полетов», – удивляется Александр.