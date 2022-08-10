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2 часа назад

Цены на авиабилеты в России резко упали в два раза

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В августе цены на авиабилеты снизились на 54 %, следует из данных о среднем чеке в сервисе бронирования «Туту.ру». По доступной цене можно улететь в 20-ти направлениях.

Цены на авиабилеты в России резко упали в два раза
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Россиянам сообщили, что цены на авиабилеты уменьшились вдвое. Средний чек бронирования составляет на 54 % меньше, чем в прошлые месяцы. Это касается билетов, которые были куплены на август с начала марта по конец июля.

Цены снизились по направлениям Москва – Анадырь, Южно-Сахалинск – Благовещенск, Москва – Ханты-Мансийск. Также подешевели перелеты из Читы в Хабаровск, из Нижнего Новгорода в Мурманск, и из Москвы в Якутск.

Экономия на 25 % доступна людям, покупающим билеты из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, а также по направлениям Красноярск – Иркутск, Москва – Архангельск, передает РИА «Новости».

Ранее россияне узнали, куда можно поехать отдыхать кроме Черного моря.

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