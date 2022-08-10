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1 час назад

Ростуризм рассчитывает, что Европа не станет ограничивать въезд туристам из России

Газета.Ruиещё 7

Ростуризм ожидает, что большинство государств Европы не будут ограничивать въезд российских туристов. Об этом написала в своем Telegram-канале руководитель ведомства Зарина Догузова.

Глава Ростуризма рассчитывает на лояльность Европы к россиянам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она выразила уверенность в том, что «любой здравомыслящий человек» выступит против таких ограничений.

«И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов», — написала Догузова.

Она добавила что Ростуризм, в свою очередь, продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в России. Кроме того, ведомство намерено сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с российской стороной двусторонние связи в области туризма.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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