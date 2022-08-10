Глава Ростуризма рассчитывает на лояльность Европы к россиянам

Ростуризм ожидает, что большинство государств Европы не будут ограничивать въезд российских туристов. Об этом написала в своем Telegram-канале руководитель ведомства Зарина Догузова .

Она выразила уверенность в том, что «любой здравомыслящий человек» выступит против таких ограничений.

Она добавила что Ростуризм, в свою очередь, продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в России. Кроме того, ведомство намерено сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с российской стороной двусторонние связи в области туризма.