Россияне начали скупать осенне-зимние туры в Таиланд

На новогодние праздники россияне решили отправиться в Таиланд. Такой вывод сделали туроператоры, увидев увеличение спроса в 10 раз.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«После снятия большинства ковидных ограничений россияне начали активно покупать туры в Таиланд»,

– объяснили эксперты.

Больше всего бронирований приходится на январь-февраль, но также популярны сентябрь и октябрь.

При том с начала года спрос вырос примерно в 10-12 раз, также увеличился и срок нахождения на курорте: вместо 9-11 ночей выбирают 14-17 ночей.

Отдохнуть в четырехзвенном отеле обойдется примерно в 101 тысячу рублей за человека. Сюда уже включен перелет и 7 дней проживания.

А вот туры на 12 ночей уже обойдутся дороже: 245 тысяч за человека, передает «Прайм».