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3 часа назад

Россияне начали скупать осенне-зимние туры в Таиланд

РИА "ФедералПресс"

На новогодние праздники россияне решили отправиться в Таиланд. Такой вывод сделали туроператоры, увидев увеличение спроса в 10 раз.

Россияне начали скупать осенне-зимние туры в Таиланд
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«После снятия большинства ковидных ограничений россияне начали активно покупать туры в Таиланд»,

– объяснили эксперты.

Больше всего бронирований приходится на январь-февраль, но также популярны сентябрь и октябрь.

При том с начала года спрос вырос примерно в 10-12 раз, также увеличился и срок нахождения на курорте: вместо 9-11 ночей выбирают 14-17 ночей.

Отдохнуть в четырехзвенном отеле обойдется примерно в 101 тысячу рублей за человека. Сюда уже включен перелет и 7 дней проживания.

А вот туры на 12 ночей уже обойдутся дороже: 245 тысяч за человека, передает «Прайм».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Таиланде появится российская карта «Мир».

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