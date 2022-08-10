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1 час назад

Путешественникам разрешат покупать беспошлинные товары в аэропортах

Konkurent.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект кабмина, который разрешит продажу товаров беспошлинной торговли при вылете из России в страны Евразийского экономического союза: Армению, Казахстан, Белоруссию и Киргизию. Сейчас граждане стран – членов Таможенного союза, вылетая в такие государства, могут посещать магазины беспошлинной торговли – все, кроме выезжающих с территории РФ, сообщает KONKURENT.RU.

Туристам разрешат покупать беспошлинные товары в аэропортах
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

По действующему закону в российских аэропортах путешественникам, которые летят из России в одно из государств ЕЭС, невозможно отовариться в магазинах duty free, но в других странах – членах ЕАЭС такая продажа разрешена.

Российские депутаты считают подобные ограничения несправедливыми.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, разрешение на продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли гражданам, выезжающим из России в другие страны Евразийского экономического союза, позволит поддержать магазины в период временных ограничений, введенных против России.

Новости путешествий,Алексей Сазанов,ЕАЭС,Госдума,
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