Туристам разрешат покупать беспошлинные товары в аэропортах

Госдума приняла в первом чтении законопроект кабмина, который разрешит продажу товаров беспошлинной торговли при вылете из России в страны Евразийского экономического союза: Армению, Казахстан, Белоруссию и Киргизию. Сейчас граждане стран – членов Таможенного союза, вылетая в такие государства, могут посещать магазины беспошлинной торговли – все, кроме выезжающих с территории РФ, сообщает KONKURENT.RU.
По действующему закону в российских аэропортах путешественникам, которые летят из России в одно из государств ЕЭС, невозможно отовариться в магазинах duty free, но в других странах – членах ЕАЭС такая продажа разрешена.
Российские депутаты считают подобные ограничения несправедливыми.
По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, разрешение на продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли гражданам, выезжающим из России в другие страны Евразийского экономического союза, позволит поддержать магазины в период временных ограничений, введенных против России.