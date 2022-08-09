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2 часа назад

Туристов на Гавайях попросили не ходить на пляж из-за самки тюленя с детенышем

Газета.Ru

Управление по туризму американского штата Гавайи призвало людей временно воздержаться от посещения пляжа Каймана, расположенного неподалеку от Гонолулу, из-за самки тюленя-монаха, которая вскармливает там своего детеныша. Об этом пишет Star Advertiser.

Туристов попросили не ходить на пляж из-за тюленя с детенышем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Письмо с предостережениями было разослано на адреса электронной почты местных жителей.

"Если вы находитесь в районе, где были замечены мать-тюлениха с детенышами, пожалуйста, держитесь на расстоянии не менее 45 метров от морских животных на суше и в воде. Эти рекомендации помогут защитить вас и наших морских животных, находящихся под угрозой исчезновения. Они охраняются законами штата и федеральными законами",

- сказано в послании.

Управление по туризму Гавайев приняло такие меры, потому что в июле один из купальщиков пострадал после нападения тюленихи с детенышем. Тюлениха, которую назвали Рокки, родила своего 14-го детеныша на пляже Каймана 9 июля. Ожидается, что они останутся в этом районе по крайней мере до середины августа, пока детеныш не окрепнет. В дикой природе осталось всего около 1,5 тыс. гавайских тюленей-монахов.

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