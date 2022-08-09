Туристов попросили не ходить на пляж из-за тюленя с детенышем

Управление по туризму американского штата Гавайи призвало людей временно воздержаться от посещения пляжа Каймана, расположенного неподалеку от Гонолулу, из-за самки тюленя-монаха, которая вскармливает там своего детеныша. Об этом пишет Star Advertiser.

"Если вы находитесь в районе, где были замечены мать-тюлениха с детенышами, пожалуйста, держитесь на расстоянии не менее 45 метров от морских животных на суше и в воде. Эти рекомендации помогут защитить вас и наших морских животных, находящихся под угрозой исчезновения. Они охраняются законами штата и федеральными законами",

Управление по туризму Гавайев приняло такие меры, потому что в июле один из купальщиков пострадал после нападения тюленихи с детенышем. Тюлениха, которую назвали Рокки, родила своего 14-го детеныша на пляже Каймана 9 июля. Ожидается, что они останутся в этом районе по крайней мере до середины августа, пока детеныш не окрепнет. В дикой природе осталось всего около 1,5 тыс. гавайских тюленей-монахов.