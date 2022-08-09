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2 часа назад

Названа средняя стоимость отдыха на популярных российских направлениях в бархатный сезон

Вечерняя Москва

Генеральный директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» назвал средние цены на отдых на наиболее популярных российских курортах в бархатный сезон.

Названа стоимость отдыха на популярных российских направлениях
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что есть два аспекта понимания цены на отдых. Первый из них — пакетный тур, предоставляемый туроператором. В него входят перелет на регулярном рейсе, трансфер и проживание.

Также, по словам эксперта, существуют чартерные программы. В настоящее время они предлагаются по приемлемой стоимости в направлении Краснодарского края и включают Сочи, Красную Поляну, Адлер и Лоо.

— Цена начинается от 25 тысяч рублей на человека за неделю проживания при минимальных питании и категории летности, — уточнил Мельник.

Он добавил, что к сентябрю цена на эти туры должна снизится на 10–15 процентов.

Собеседник «ВМ» пояснил, что по аналогии с прошлым годом стоимость туров в Сочи в бархатный сезон может стартовать от 15 тысяч рублей за человека. При этом он подчеркнул, что горнолыжный курорт окажется дороже в связи с повышением спроса минимум на 20 процентов.

Отдых же на Крымском полуострове будет стоить не больше 10 000 рублей на человека (с учетом минимального срока проживания и питания), заключил Мельник.

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