Поток туристов в Анталью достиг уровня "доковидного" 2019 года. Ежедневно в южную турецкую провинцию сейчас прибывают по 80-90 тыс. отдыхающих.

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Туристический поток в Анталью стремительно восстанавливается. В начале августа количество туристов вышло на показатели "доковидного" 2019 года, пишет местная газета Daily Sabah.

По данным властей провинции, в период с 1 по 5 августа в Анталью прибыли более 388 тыс. иностранцев. Это на 25% больше, чем за тот же промежуток 2021 года (311 тыс. человек). Каждый день в курортный регион прибывают по 80-90 тыс. отдыхающих.

"В отелях Антальи сейчас такая же загрузка, как в 2019 году. Похоже, нынешний летний сезон будет одним из лучших для региона"

- приводит издание слова главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.

При этом подчеркивается, что номера в большинстве отелей Антальи, особенно класса "люкс" забронированы вплоть до середины октября. В этой связи туроператорам приходится предлагать туристам альтернативные направления в Турции.