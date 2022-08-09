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2 часа назад

Поток туристов в Анталью достиг уровня "доковидного" 2019 года

Inc-News

Поток туристов в Анталью достиг уровня "доковидного" 2019 года. Ежедневно в южную турецкую провинцию сейчас прибывают по 80-90 тыс. отдыхающих.

Поток туристов в Анталью достиг уровня "доковидного"
Фото: Inc-NewsInc-News

Туристический поток в Анталью стремительно восстанавливается. В начале августа количество туристов вышло на показатели "доковидного" 2019 года, пишет местная газета Daily Sabah.

По данным властей провинции, в период с 1 по 5 августа в Анталью прибыли более 388 тыс. иностранцев. Это на 25% больше, чем за тот же промежуток 2021 года (311 тыс. человек). Каждый день в курортный регион прибывают по 80-90 тыс. отдыхающих.

"В отелях Антальи сейчас такая же загрузка, как в 2019 году. Похоже, нынешний летний сезон будет одним из лучших для региона"

- приводит издание слова главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.

При этом подчеркивается, что номера в большинстве отелей Антальи, особенно класса "люкс" забронированы вплоть до середины октября. В этой связи туроператорам приходится предлагать туристам альтернативные направления в Турции.

Что касается ситуации с начала года, то за это время Анталья приняла 7,7 млн иностранных туристов. Это на 91% больше, чем за января-июль 2021 года.

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