Впервые сначала пандемии открылся остров Пасхи

Латиноамериканская страна была открыта для иностранцев уже давно, но путешествовать на знаменитый остров все это время они не могли.

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Чилийское правительство спустя 868 дней с начала пандемии открыло для туристов остров Пасхи, расположенный в Тихом океане. На такой шаг власти решились благодаря принятым антиковидным мерам.

Так, на острове были увеличены возможности для тестирования и отслеживания контактных лиц. Выделенный для этих задач медицинский персонал увеличен на 500%, а коллектив больницы Ханга-Роа расширен на 40%. Также на острове установили новую кислородную установку.

"Ожидания высоки, люди счастливы. Это важно не только для сферы туризма и экономики в целом, но и потому, что появилось чувство свободы, есть возможность покидать остров и возвращаться",

- сказал глава провинции Исла-де-Паскуа Педро Эдмундс.

При этом руководитель региона уточнил, что все желающие посетить остров Пасхи должны по прибытии пройти тест на антиген.