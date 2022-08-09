Впервые сначала пандемии открылся остров Пасхи

Латиноамериканская страна была открыта для иностранцев уже давно, но путешествовать на знаменитый остров все это время они не могли.
Чилийское правительство спустя 868 дней с начала пандемии открыло для туристов остров Пасхи, расположенный в Тихом океане. На такой шаг власти решились благодаря принятым антиковидным мерам.
Так, на острове были увеличены возможности для тестирования и отслеживания контактных лиц. Выделенный для этих задач медицинский персонал увеличен на 500%, а коллектив больницы Ханга-Роа расширен на 40%. Также на острове установили новую кислородную установку.
"Ожидания высоки, люди счастливы. Это важно не только для сферы туризма и экономики в целом, но и потому, что появилось чувство свободы, есть возможность покидать остров и возвращаться",
- сказал глава провинции Исла-де-Паскуа Педро Эдмундс.
При этом руководитель региона уточнил, что все желающие посетить остров Пасхи должны по прибытии пройти тест на антиген.
Остров Пасхи является самым удаленным населенным островом в мире. Расстояние от острова до континентального побережья Чили составляет 3,5 тыс. км. В первую очередь остров известен благодаря своим каменным статуям Моаи, в которых, по словам местных жителей, заключена сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи - Хоту-Мату’а. Под контролем чилийских властей остров находится с 1888 года. В 1995 году остров Пасхи был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.