Россиянам предложили бюджетный вариант перелетов в ОАЭ

Известно, что рейсы будут выполняться со второго октября по маршруту Москва — Абу-Даби. Из столичного аэропорта Внуково полеты планируется осуществлять ежедневно.

Стоимость авиабилетов в октябре начинается с 200 евро (около 12,2 тысячи рублей) туда и обратно на одного человека. А на Новый год билет туда-обратно обойдется в 320 евро (около 19,6 тысячи рублей).