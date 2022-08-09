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1 час назад

Россиянам предложили бюджетный вариант перелетов в ОАЭ

Мария Иглина

Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi запускает прямые рейсы на курорты ОАЭ. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили выгодные варианты перелетов.

Россиянам предложили бюджетный вариант перелетов в ОАЭ
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что рейсы будут выполняться со второго октября по маршруту Москва — Абу-Даби. Из столичного аэропорта Внуково полеты планируется осуществлять ежедневно.

Стоимость авиабилетов в октябре начинается с 200 евро (около 12,2 тысячи рублей) туда и обратно на одного человека. А на Новый год билет туда-обратно обойдется в 320 евро (около 19,6 тысячи рублей).

"Тем не менее это в разы дешевле, чем прямой перелет из Москвы в Абу-Даби рейсом авиакомпании Etihad Airways: от 67 тысяч рублей в обе стороны в первой половине октября",

— отметили в АТОР.

Ранее стало известно, что перелеты в Турцию “Аэрофлотом” стали доступнее.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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