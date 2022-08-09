Россиянам предложили бюджетный вариант перелетов в ОАЭ

Бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi запускает прямые рейсы на курорты ОАЭ. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили выгодные варианты перелетов.
Известно, что рейсы будут выполняться со второго октября по маршруту Москва — Абу-Даби. Из столичного аэропорта Внуково полеты планируется осуществлять ежедневно.
Стоимость авиабилетов в октябре начинается с 200 евро (около 12,2 тысячи рублей) туда и обратно на одного человека. А на Новый год билет туда-обратно обойдется в 320 евро (около 19,6 тысячи рублей).
"Тем не менее это в разы дешевле, чем прямой перелет из Москвы в Абу-Даби рейсом авиакомпании Etihad Airways: от 67 тысяч рублей в обе стороны в первой половине октября",
— отметили в АТОР.
Ранее стало известно, что перелеты в Турцию “Аэрофлотом” стали доступнее.