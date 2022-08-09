Пассажироперевозки по железной дороге на юг выросли на четверть

В июле в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска были перевезены 2,9 млн пассажиров Об этом сообщили в Минтрансе . Там отметили, что это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В Минтрансе добавили, что пассажирам было предложено более 3,15 млн мест, что почти на 6% превышает показатель прошлого года. В министерстве подчеркнули, что на Крымский полуостров в июле было перевезено 544 тыс. пассажиров — это на 75% больше, чем годом ранее.