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10 минут назад

Пассажироперевозки по железной дороге на юг России выросли на четверть

Говорит Москва

В июле в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска были перевезены 2,9 млн пассажиров Об этом сообщили в Минтрансе. Там отметили, что это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Пассажироперевозки по железной дороге на юг выросли на четверть
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В Минтрансе добавили, что пассажирам было предложено более 3,15 млн мест, что почти на 6% превышает показатель прошлого года. В министерстве подчеркнули, что на Крымский полуостров в июле было перевезено 544 тыс. пассажиров — это на 75% больше, чем годом ранее.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить нужный объём пассажирских железнодорожных перевозок к курортам Чёрного море на фоне закрытия ряда аэропортов юга России.

Новости путешествий,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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