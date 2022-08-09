Бархатный сезон в Абхазии: сколько стоит отдых

На август в отелях – полная загрузка.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По словам экспертов, забронировать номер в хорошей гостинице в Абхазии на оставшиеся недели августа практически невозможно. «Загрузка отелей до конца августа 100%, в сентябре есть места. Абхазия идет на рекордный турпоток в новой истории», – рассказал TourDom.ru руководитель «Дельфина» Сергей Ромашкин. Редакция проверила, сколько стоит отдых в гостиницах в бархатный сезон и какие есть варианты.

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На данный момент, согласно информации с сайта «Дельфин», стоимость бронирования номера на двоих в отеле Amza Park Hotel в Гагре на 6 ночей при заселении 5 сентября начинается от 74 тыс. руб. за полный пансион. Также в этой гостинице можно выбрать 3-комнатные апартаменты за 156 тыс. на двоих на те же даты.

5-звездочный отель Wellness Park Hotel, расположенный в центре Гагры, с питанием «все включено» тоже пока доступен для бронирования на начало осени. При заезде 5 сентября на 6 ночей стоимость стандартного номера начинается от 90 тыс. за двоих. Можно выбрать более дорогой вариант с видом на море за 151 тыс. руб. В отеле есть финская сауна и открытый бассейн. Это одна из немногих гостиниц Абхазии, работающая по системе «все включено».

На сайте АЛЕАНа также можно рассмотреть варианты размещения в абхазских отелях. К примеру, в начале сентября забронировать номер с трехразовым питанием в Amra Park-hotel & SPA на 6 ночей можно как за 120 тыс. руб., так и за 230 тыс.

В «Жоэквара» в Гагре с открытым бассейном и оборудованным пляжем стоимость размещения бюджетнее: цена за 6 ночей при заезде 5 сентября варьируется от 61 тыс. до 100, в зависимости от типа размещения.