Таиланд намерен спасти свою туриндустрию за счет россиян

Отельеры королевства мечтают о наплыве путешественников из нашей страны.
Туристический сезон в этом году большинству стран дается тяжело. Таиланд в этом плане не стал исключением. Туристов в разы меньше, чем в прошлые годы. Особенно ощущается нехватка россиян.
Если в допандемийный период в Таиланде отдыхало до полутора миллионов туристов из России, в этом сезоне их число едва превысило семьдесят тысяч.
Но благодаря возобновлению прямого авиасообщения в королевстве надеются что осенью и в конце года россияне начнут активнее прилетать в Таиланд на отдых и тем самым хотя бы частично помогут реанимировать местную туротрасль.