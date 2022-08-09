Таиланд намерен спасти свою туриндустрию за счет россиян

Отельеры королевства мечтают о наплыве путешественников из нашей страны.

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Туристический сезон в этом году большинству стран дается тяжело. Таиланд в этом плане не стал исключением. Туристов в разы меньше, чем в прошлые годы. Особенно ощущается нехватка россиян.

Если в допандемийный период в Таиланде отдыхало до полутора миллионов туристов из России, в этом сезоне их число едва превысило семьдесят тысяч.