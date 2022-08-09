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1 час назад

Таиланд намерен спасти свою туриндустрию за счет россиян

Inc-News

Отельеры королевства мечтают о наплыве путешественников из нашей страны.

Таиланд намерен спасти свою туриндустрию за счет россиян
Фото: Inc-NewsInc-News

Туристический сезон в этом году большинству стран дается тяжело. Таиланд в этом плане не стал исключением. Туристов в разы меньше, чем в прошлые годы. Особенно ощущается нехватка россиян.

Если в допандемийный период в Таиланде отдыхало до полутора миллионов туристов из России, в этом сезоне их число едва превысило семьдесят тысяч.

Но благодаря возобновлению прямого авиасообщения в королевстве надеются что осенью и в конце года россияне начнут активнее прилетать в Таиланд на отдых и тем самым хотя бы частично помогут реанимировать местную туротрасль.

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