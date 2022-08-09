Туристы на Бали остались с ожогами из-за татуировки

Популярная процедура навредила здоровью двух несовершеннолетних туристов из Австралии. Мальчики получили химические ожоги из-за тату, нанесенного хной, сообщает Daily Mail.

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Шестилетний Адриан и восьмилетний Люк приехали на Бали вместе с родителями – Еленой Коваленко и Филиппом Саенко. Мама мальчиков разрешила им сделать временные татуировки, поскольку детям уже делали такие в других странах.

По возвращению в австралийский Мельбурн, мальчики стали жаловаться на зуд в местах, где были сделаны татуировки. Хна стерлась, а на коже проступили красные рубцы. Семья обратилась в больницу. Там родителям озвучили неутешительную новость: рисунок, сделанный черной хной, может навсегда оставить шрамы на коже их детей.

Елена решила рассказать о случившемся, чтобы другие родители были также предупреждены об опасности подобной процедуры:

“Это опасная для жизни вещь. Люди должны знать об этом, и это должно быть запрещено”.