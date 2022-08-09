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52 минуты назад

В России будут развивать арктический туризм

Inc-Newsиещё 1

Пятая часть северных инвестиций учитывает интересы туристической сферы.

В России будут развивать арктический туризм
Фото: Inc-NewsInc-News

Сегодня Россия активно осваивает Арктику, и, как пояснил председатель правительства Михаил Мишустин, туризм стоит на одном из первых мест. Как пояснил уже глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев, на российском Севере и Дальнем Востоке сейчас в стадии реализации находится три десятка крупнейших турпроектов.

А двадцать процентов всех инвестиций в Арктику, так или иначе, касаются туристической сферы. Для примера можно привести «Валла Тунтури» на полуостровах Средний и Рыбачий и глэмпинги на Териберке. И это еще только самое начало, ведь всего в развитие арктического и дальневосточного туризма будет направлено около одного триллиона рублей.

Новости путешествий,Михаил Мишустин,
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