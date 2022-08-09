В России будут развивать арктический туризм

Пятая часть северных инвестиций учитывает интересы туристической сферы.
Сегодня Россия активно осваивает Арктику, и, как пояснил председатель правительства Михаил Мишустин, туризм стоит на одном из первых мест. Как пояснил уже глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев, на российском Севере и Дальнем Востоке сейчас в стадии реализации находится три десятка крупнейших турпроектов.
А двадцать процентов всех инвестиций в Арктику, так или иначе, касаются туристической сферы. Для примера можно привести «Валла Тунтури» на полуостровах Средний и Рыбачий и глэмпинги на Териберке. И это еще только самое начало, ведь всего в развитие арктического и дальневосточного туризма будет направлено около одного триллиона рублей.