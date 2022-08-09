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1 час назад

Россияне могут получить еще один способ попасть во Вьетнам

TourDom

8 августа Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил, что ведет переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения с Вьетнамом. Компания Vietjet Air намерена с конца сентября начать выполнение регулярных пассажирских рейсов Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы. В перспективе через эти города во Вьетнам смогут слетать и российские туристы. Однако всё будет зависеть от цен и длительности стыковки.

Россияне могут получить еще один способ попасть во Вьетнам
Фото: tourdom.rutourdom.ru

На новость о появлении нового маршрута оперативно отреагировали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Почему бы и нет? Все зависит от стоимости перелета. Думаю, стыковка будет не дольше, чем через Доху или Дубай», – пишет Макар. Однако есть и другое мнение: такой маршрут пригодится разве что тем, кто поедет на зимовку.

Большая часть комментаторов намерена дождаться появления прямых рейсов во Вьетнам. «Нужны хотя бы из основных российских аэропортов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи», – считает Кирилл Осминин.

«Лететь, например, из Красноярска в Москву, чтобы потом лететь во Вьетнам, грубо говоря, над домом – вялое удовольствие», – дополняет Диана.

Сейчас попасть во Вьетнам можно рейсами иностранных авиакомпаний через Доху и Дубай, при этом билеты туда-обратно в конце сентября – начале октября обойдутся в 80–90 тыс. руб. с длительными стыковками (более 15 часов).

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