Эксперт рассказал, что будет с ценами на зимние туры

«Россияне могут дождаться открытия программы кешбэка. Однако операторы специально поднимут цены в этот период. Даже не на 20%, а на 30 и более, в зависимости от объекта размещения. Туры в наиболее популярные места могут стать дороже даже на 80%. Если мы хотим отдохнуть на горнолыжном курорте в этом году, тем более в высокие даты, то нужно бронировать туры как можно раньше, уже сейчас», – порекомендовал специалист.