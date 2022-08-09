Эксперт рассказал, что будет с ценами на зимние туры

Отдых на российских горнолыжных курортах к концу года может подорожать на 10–20% по сравнению с прошлым годом, предупреждают в Ассоциации туроператоров России. Эксперт в области туризма Николай Мельник рассказал в интервью «Вечерней Москве», когда лучше бронировать зимние туры и насколько может вырасти на них цена в сезон.
По его словам, тем, кто планирует отдых на российских горнолыжных курортах предстоящей зимой, стоит уже сейчас позаботиться о бронировании туров, так как в ближайшее время начнется рост цен.
Помимо фактора сезонности, увеличению стоимости горнолыжных туров на 20-80% будет способствовать открытие в ближайшее время нового этапа программы кешбэка при оплате картой «Мир», считает эксперт. Возврат будет составлять 20%, но не более 20 тысяч рублей.
«Россияне могут дождаться открытия программы кешбэка. Однако операторы специально поднимут цены в этот период. Даже не на 20%, а на 30 и более, в зависимости от объекта размещения. Туры в наиболее популярные места могут стать дороже даже на 80%. Если мы хотим отдохнуть на горнолыжном курорте в этом году, тем более в высокие даты, то нужно бронировать туры как можно раньше, уже сейчас», – порекомендовал специалист.
Мельник отметил, что горнолыжный отдых продолжает набирать популярность в России.
«Идет активное развитие и популяризация здорового образа жизни. Комитет по спорту и туризму уделяет большое внимание зимним видам спорта, в том числе горнолыжным. С каждым годом количество лыжников и сноубордистов становится все больше и больше... Приток на российские горнолыжные курорты увеличивается каждый год», – подчеркнул эксперт.
Он также порекомендовал всем, кто отправляется на горнолыжные курорты, не забыть оформить специальную медицинскую страховку, так как стандартная страховка не покрывает ущербы и травмы при занятии активными видами спорта.