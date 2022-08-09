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15 минут назад

Внуково и Национальный аэропорт Минск возобновили ежедневные рейсы

Мир24

Рейс Минск – Москва теперь ежедневный. Вылеты есть утром и вечером, передает телеканал «МИР 24».

Внуково и аэропорт Минск возобновили ежедневные рейсы
Фото: Мир24Мир24

Добраться из белорусской столицы до аэропорта Внуково можно примерно за три тысячи российских рублей. Время в пути – немногим больше часа. Белорусская авиакомпания летает и в другие московские аэропорты. Всего она осуществляет 30 рейсов в неделю.

«Москва действительно является важнейшим направлением для нашей авиакомпании. Пользуется высокой популярностью у пассажиров. Перевозки в Россию сейчас занимаю порядка 50%», – отметил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Национальной авиакомпании Беларуси Владимир Баркун.

Прямые перелеты Внуково и Национальный аэропорт Минск возобновили в июле. Это случилось впервые за 10 лет.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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