Белый медведь напал на туристку в лагере на Шпицбергене

Белый медведь напал на французскую туристку в лагере на Шпицбергене. Животное застрелили. Об этом 8 августа сообщил норвежский телеканал NRK.
«Жизни женщины ничего не угрожает. Сообщается, что она получила ранение руки и была доставлена в больницу Лонгйира на вертолете», — говорится в материале телеканала, который цитирует газета «Известия».
Отмечается, что группа туристов из 25 человек разбила палаточный лагерь недалеко от населенного пункта Свеаслетте на северной стороне Ис-фьорда (второй по длине фьорд на Шпицбергене).