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1 час назад

Белый медведь напал на туристку в лагере на Шпицбергене

Газета.Ru

Белый медведь напал на французскую туристку в лагере на Шпицбергене. Животное застрелили. Об этом 8 августа сообщил норвежский телеканал NRK.

Белый медведь напал на туристку в лагере на Шпицбергене
Фото: Газета.руГазета.ру

«Жизни женщины ничего не угрожает. Сообщается, что она получила ранение руки и была доставлена в больницу Лонгйира на вертолете», — говорится в материале телеканала, который цитирует газета «Известия».

Отмечается, что группа туристов из 25 человек разбила палаточный лагерь недалеко от населенного пункта Свеаслетте на северной стороне Ис-фьорда (второй по длине фьорд на Шпицбергене).

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