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2 часа назад

Более 60% россиян не захотели отдыхать на курортах Европы в 2022 году

Слово и Дело

Большинство россиян не захотели посещать европейские курорты в 2022 году, рассказала эксперт по туризму Майя Котляр. Отдых внутри России вместо Европы предпочли 64% респондентов, при этом 24% граждан решили не изменять привычкам и отправиться на отдых за границу, пишет Yakutsk.ru.

Более 60% россиян не захотели отдыхать на курортах Европы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

При этом 13% опрошенных не смогли дать четкий ответ, написала Котляр в своем Telegram-канале.

Американский телеканал ССN ранее перечислил страны, которые больше всего пострадали из-за оттока туристов. В список вошли государства Восточной Европы, в том числе граничащие с Украиной.

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