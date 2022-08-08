Более 60% россиян не захотели отдыхать на курортах Европы

Большинство россиян не захотели посещать европейские курорты в 2022 году, рассказала эксперт по туризму Майя Котляр. Отдых внутри России вместо Европы предпочли 64% респондентов, при этом 24% граждан решили не изменять привычкам и отправиться на отдых за границу, пишет Yakutsk.ru.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

При этом 13% опрошенных не смогли дать четкий ответ, написала Котляр в своем Telegram-канале.