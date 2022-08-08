Зафиксирован всплеск мошенничества при планировании отдыха

Эксперты туротрасли обратили внимание на возросшее количество случаев обмана туристов при краткосрочной аренде жилья в России. О всплеске мошенничества при планировании отдыха россиян предупредили специалисты портала TourDom.

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Представители объединения предпринимателей «Опора России», согласно обратной связи от потребителей, отметили в последнее время участившиеся случаи обмана при бронировании объектов размещения через онлайн-платформы, такие как «Авито», «Островок», «Суточно.ру», ЦИАН и другие сайты-агрегаторы.

По словам члена Комитета по туризму «Опоры России» Натальи Петровской, нередко возникают ситуации, когда туристы резервируют на подобных площадках квартиру или дом, но по приезде выясняется, что объект не соответствует описанию, находится по другому адресу или там уже кто-то живет.

Специалист заявила, что объединение уже давно добивается рассмотрения закона о туристическом жилье, который помог бы минимизировать подобные ситуации.