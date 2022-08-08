Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили о всплеске мошенничества при планировании отдыха

Lenta.ru

Эксперты туротрасли обратили внимание на возросшее количество случаев обмана туристов при краткосрочной аренде жилья в России. О всплеске мошенничества при планировании отдыха россиян предупредили специалисты портала TourDom.

Зафиксирован всплеск мошенничества при планировании отдыха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представители объединения предпринимателей «Опора России», согласно обратной связи от потребителей, отметили в последнее время участившиеся случаи обмана при бронировании объектов размещения через онлайн-платформы, такие как «Авито», «Островок», «Суточно.ру», ЦИАН и другие сайты-агрегаторы.

По словам члена Комитета по туризму «Опоры России» Натальи Петровской, нередко возникают ситуации, когда туристы резервируют на подобных площадках квартиру или дом, но по приезде выясняется, что объект не соответствует описанию, находится по другому адресу или там уже кто-то живет.

Специалист заявила, что объединение уже давно добивается рассмотрения закона о туристическом жилье, который помог бы минимизировать подобные ситуации.

«Согласно проекту, собственники должны будут декларировать намерение сдавать свой объект и получать уникальный идентификационный номер. Разместить объявление на сайте-агрегаторе можно будет только при его наличии», — добавила она.

Новости путешествий,ЦИАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители