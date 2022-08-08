Названы 5 вещей, которые нельзя делать в самолете

Стюардесса по имени Сиси перечислила вещи, которые лучше не стоит делать на борту самолета. На видео бортпроводницы в TikTok обратило издание Express.

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По словам девушки, не стоит есть с откидного столика, предварительно не продезинфицировав его. Дело в том, как объяснила Сиси, их чистят неэффективно и в последнюю очередь.

Также бортпроводница рекомендует не ходить босиком в туалет, не пить "горячие жидкости" на борту, не грубить ее коллегам и не просить поставить свою сумку на верхнюю багажную полку.

По последнему пункту Сиси отметила, что это очень тяжелая работа: