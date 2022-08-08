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44 минуты назад

Австралийку сняли с рейса из-за портативной зарядки для телефона

Газета.Ruиещё 1

В Австралии туристку сняли с рейса авиакомпании Jetstar незадолго до взлета из-за подозрений службы безопасности в прононсе запрещенного предмета на борт. Об этом пишет портал News.com.au.

Австралийку сняли с рейса из-за портативной зарядки для телефона
Фото: DepositphotosDepositphotos

Женщина планировала перелет из Сиднея в Перт. Когда она заняла свое место в самолете, к ней подошла бортпроводница и попросила покинуть авиасудно. Ей объяснили, что во время проверки в ее чемодане якобы обнаружилась портативная зарядка для телефона с литийионной батарейкой.

По словам самой австралийки, такого предмета в ее багаже не было. После повторной проверки выяснилось, что служба безопасности ошиблась, но вернуться на рейс она не успела — самолет уже улетел. Сотрудники авиакомпании смогли обеспечить ей бесплатное место на борту, улетающем в тот же день через восемь часов.

Однако на этом проблемы женщины не прекратились — во время полета кто-то из пассажиров выставил счет за пирог на ее место и пассажирке пришлось заплатить 10$. Впоследствии ей все же удалось получить компенсацию.

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