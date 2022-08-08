Сколько россияне готовы потратить на путешествия

По данным Туту.ру, половина опрошенных рассчитывает уложиться в бюджет до 30 000 рублей на путешествие по России. Так, 29 % выделяют на отдых внутри страны до 10 000 рублей, а 21 % - от 10 до 30 тысяч рублей. Около 18 % респондентов готовы потратить от 30 до 50 тысяч рублей.

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Кроме того, от 50 до 70 тысяч рублей выделяют 11 % россиян. Еще 9 % - от 70 до 100 тысяч рублей. От 100 до 200 тысяч рублей готовы потратить 6 % респондентов. Ещё столько же не против израсходовать более 200 тысяч рублей.

Аналитики рассказали, что за границей 35 % путешественников рассчитывают уложиться в бюджет на поездку до 50 000 рублей, 29 % - от 50 000 до 100 000 рублей, около 15 % - от 100 000 до 150 000 рублей, 7 % - от 150 000 до 200 000 рублей, 14 % готовы выложить за поездку за границу более 200 000 рублей.

По данным специалистов Туту.ру, чаще всего этим летом россияне летают отдыхать в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкалу, Новосибирск, Казань и Уфу. Из зарубежных направлений у самостоятельных путешественников востребованы Таджикистан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Турция, Беларусь, Казахстан, Грузия и Израиль.