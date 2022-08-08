Акулы разодрали ноги ребенку на отдыхе

Восьмилетний ребенок приехал на Багамы со своей семьей и стал жертвой акул-нянек. Об этом сообщает The Sun.

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Семья из Великобритании забронировала экскурсию по нескольким островам и плавание с акулами. В какой-то момент дети – Финли и его сестры Лили и Эмили – заметили скопление туристов на отмели, где плавали акулы.

"Внезапно я услышал испуганный крик и увидел десятки кружащих вокруг Финли акул. Было очень много крови. Его искусали так, что с его ног свисали куски плоти",

– рассказал отец мальчика.

Мальчика спасла его сестра: она вытащила Финли из воды, подняв его за руки. После этого скорая госпитализировала ребенка. Юному британцу потребовалась сложная операция, которая обошлась его родителям в £2 тыс.