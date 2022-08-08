Названы европейские страны с самым большим оттоком туристов

Страны Восточной Европы, в том числе граничащие с Украиной, больше всего пострадали из-за оттока туристов. Об этом пишет CNN.

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По данным Венгерского агентства по туризму, за первые шесть месяцев 2022 года количество туристов в стране сократилось на 37 процентов по сравнению с 2019 годом. При этом больше всего снизилась доля путешественников из США — на 65 процентов.

Туры в Польшу стали отменяться иностранцами на 40 процентов чаще, уточнил заместитель министра спорта и туризма республики Анджей Гут-Мостовой.

В туристическом бюро Last Night of Freedom отметили, что в Словакии наблюдается самый большой отток иностранных туристов: с января по май он составил 49 процентов (по сравнению с 2019 годом). В Литве этот показатель равен 39 процентам. Эксперты считают, что некоторые путешественники боятся приезжать в Восточную Европу из-за пандемии, однако большая часть специалистов назвала основной причиной обеспокоенность из-за конфликта на Украине.