Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Названы европейские страны с самым большим оттоком туристов

Lenta.ru

Страны Восточной Европы, в том числе граничащие с Украиной, больше всего пострадали из-за оттока туристов. Об этом пишет CNN.

Названы европейские страны с самым большим оттоком туристов
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По данным Венгерского агентства по туризму, за первые шесть месяцев 2022 года количество туристов в стране сократилось на 37 процентов по сравнению с 2019 годом. При этом больше всего снизилась доля путешественников из США — на 65 процентов.

Туры в Польшу стали отменяться иностранцами на 40 процентов чаще, уточнил заместитель министра спорта и туризма республики Анджей Гут-Мостовой.

В туристическом бюро Last Night of Freedom отметили, что в Словакии наблюдается самый большой отток иностранных туристов: с января по май он составил 49 процентов (по сравнению с 2019 годом). В Литве этот показатель равен 39 процентам. Эксперты считают, что некоторые путешественники боятся приезжать в Восточную Европу из-за пандемии, однако большая часть специалистов назвала основной причиной обеспокоенность из-за конфликта на Украине.

Кроме того, ситуация повлияла даже на страны, не имеющие общей границы с Украиной, — например, на Эстонию. Так, из-за санкций отменено отправление половины из 350 круизных лайнеров, которые должны были следовать в Таллин в 2022 году, поскольку они останавливаются в Санкт-Петербурге.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители