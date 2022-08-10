Россияне чаще бронируют авиабилеты в ЮАР и Индию

Доля бронирований авиабилетов на август в ЮАР и Индию возросла в России в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении ТАСС.
"Среди топ-50 популярных стран заметнее всего доля бронирований возросла у ЮАР и Индии в два раза. На 71% чаще стали приобретать билеты во Вьетнам, а на 67% в Таиланд",
- рассказали в компании.
Эксперты проанализировали бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа и сравнили их с заказами, сделанными для июля.
По данным OneTwoTrip, в список популярных направлений также вошла Индонезия, куда россияне стали на 60% чаще совершать бронирования на август, чем на июль, Израиль (+20%), Грузия (+18%), Египет (+16%), ОАЭ и Казахстан (+15%). Далее следуют Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия - спрос по каждому из этих направлений вырос на 12%.
Как сообщили в сервисе, наиболее низкая средняя стоимость отмечена на перелет в августе из Москвы в Белоруссию - 5,1 тыс. рублей на человека в одну сторону, а также в Узбекистан (11,8 тыс. рублей), Казахстан (14,7 тыс. рублей), Таджикистан (15,8 тыс. рублей) и Индию (22,9 тыс. рублей). Наиболее высокая средняя стоимость зафиксирована на авиабилеты в Индонезию (114 тыс. рублей), во Вьетнам (89,5 тыс. рублей), в Таиланд (84,5 тыс. рублей), ЮАР (81,1 тыс. рублей) и Израиль (37,2 тыс. рублей).