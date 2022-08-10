Россияне чаще бронируют авиабилеты в ЮАР и Индию

Доля бронирований авиабилетов на август в ЮАР и Индию возросла в России в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении ТАСС.

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"Среди топ-50 популярных стран заметнее всего доля бронирований возросла у ЮАР и Индии в два раза. На 71% чаще стали приобретать билеты во Вьетнам, а на 67% в Таиланд",

- рассказали в компании.

Эксперты проанализировали бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа и сравнили их с заказами, сделанными для июля.

По данным OneTwoTrip, в список популярных направлений также вошла Индонезия, куда россияне стали на 60% чаще совершать бронирования на август, чем на июль, Израиль (+20%), Грузия (+18%), Египет (+16%), ОАЭ и Казахстан (+15%). Далее следуют Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия - спрос по каждому из этих направлений вырос на 12%.