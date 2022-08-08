В Казани запустили водные экскурсии на речном трамвайчике

Жителей и гостей столицы Татарстана приглашают на речные прогулки по реке Казанке. Экскурсии «Вдохновение столицей» начнут свою работу с этого понедельника, рассказала директор комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова на совещании в мэрии.
По словам заммэра, с помощью такого отдыха жители и гости города обретут новый туристический продукт — экскурсии по акватории Казанки на современном комфортабельном теплоходе.
Она также заметила, что посетители экскурсий в своем путешествии смогут увидеть известные достопримечательности города и они могут удивить не только гостей столицы, но даже и коренных казанцев.
Все 40-минутное путешествие берет начало и заканчивается на причале у центра семьи «Казан». Санникова отметила, что пока запланировано пять прогулок в день, но позже количество рейсов увеличится до десяти.