В Казани запустили водные экскурсии на речном трамвайчике

Жителей и гостей столицы Татарстана приглашают на речные прогулки по реке Казанке. Экскурсии «Вдохновение столицей» начнут свою работу с этого понедельника, рассказала директор комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова на совещании в мэрии.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам заммэра, с помощью такого отдыха жители и гости города обретут новый туристический продукт — экскурсии по акватории Казанки на современном комфортабельном теплоходе.

Она также заметила, что посетители экскурсий в своем путешествии смогут увидеть известные достопримечательности города и они могут удивить не только гостей столицы, но даже и коренных казанцев.