Премьер Финляндии поддержала ограничение туризма из России на уровне ЕС

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает ограничения в отношении российских туристов в республике и других странах Евросоюза. Об этом она заявила в понедельник в интервью телекомпании Yle.

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По ее словам, неправильно, что в то время, когда Россия ведет спецоперацию на Украине, россияне могут путешествовать по Европе, быть туристами. "Это неправильно", - утверждает политик.

"Надеюсь, что государства ЕС примут совместное решение [по ограничению туризма из РФ], поскольку финскую границу можно пересечь по визе любой страны Шенгенской зоны", - сказала Марин.

По ее словам, "данный вопрос будет подниматься более решительно на будущих заседаниях Европейского совета" (высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств - прим. ТАСС). "Мое личное мнение заключается в том, что туризм должен быть ограничен", - добавила финский лидер.

Ранее ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине. Однако министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку этот вопрос должен решаться на уровне Евросоюза. В Еврокомиссии подтвердили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.