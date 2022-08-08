В отелях Анталии закончились места и подушки для туристов

После двухлетнего перерыва из-за эпидемиологической обстановки Турция в рекордные сроки восстановила свою туристическую экономику.

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Так, суточный поток туристов в Анталии составляет 80 — 90 тысяч человек. Отмечается, что бронь в отелях расписана уже до конца сентября. В ряде отлей из-за шквала туристов в номерах не хватает подушек и полотенец.

Помимо этого, часть отелей не принимают входящие заявки на бронь и перенаправляют туристов в другие регионы Турции.