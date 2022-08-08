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2 часа назад

В отелях Анталии закончились места и подушки для туристов

runews24.ru

После двухлетнего перерыва из-за эпидемиологической обстановки Турция в рекордные сроки восстановила свою туристическую экономику.

В отелях Анталии закончились места и подушки для туристов
Фото:  runews24.ru runews24.ru

Так, суточный поток туристов в Анталии составляет 80 — 90 тысяч человек. Отмечается, что бронь в отелях расписана уже до конца сентября. В ряде отлей из-за шквала туристов в номерах не хватает подушек и полотенец.

Помимо этого, часть отелей не принимают входящие заявки на бронь и перенаправляют туристов в другие регионы Турции.

Сейчас в Анталии огромный наплав российских и иностранных туристов.

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