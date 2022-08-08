Новые кемпинги создадут в горах Ингушетии до конца года

В горах Ингушетии в ближайшие месяцы будут организованы 11 кемпингов для туристов. Их создадут на средства субсидии из федерального бюджета.

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«Отбор проектов, на которые будет направлена полученная нами субсидия, и прием заявок завершится 15 августа. А уже после в течение двух недель мы проведем отбор участников, и до 31 декабря 2022 года нам необходимо реализовать эти проекты, проекты по благоустройству национальных туристических маршрутов, возведение некапитальных строений в виде кемпингов. До конца года в республике может появиться как минимум 11 кемпингов», — рассказал ТАСС на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!» председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев.

Он уточнил, что новые кемпинги и санитарные зоны расположатся в горном Джейрахском районе, который наиболее популярен у туристов.

«В рамках реализации субсидии в регионе также будут разработаны и созданы аудиогиды», — добавил глава комитета.

В мае Мизиев сообщал ТАСС, что регион получил из федерального бюджета субсидию в 80,6 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство туристических маршрутов и локаций.