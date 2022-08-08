Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
57 минут назад

Новые кемпинги создадут в горах Ингушетии до конца года

«Это Кавказ»

В горах Ингушетии в ближайшие месяцы будут организованы 11 кемпингов для туристов. Их создадут на средства субсидии из федерального бюджета.

Новые кемпинги создадут в горах Ингушетии до конца года
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Отбор проектов, на которые будет направлена полученная нами субсидия, и прием заявок завершится 15 августа. А уже после в течение двух недель мы проведем отбор участников, и до 31 декабря 2022 года нам необходимо реализовать эти проекты, проекты по благоустройству национальных туристических маршрутов, возведение некапитальных строений в виде кемпингов. До конца года в республике может появиться как минимум 11 кемпингов», — рассказал ТАСС на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!» председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев.

Он уточнил, что новые кемпинги и санитарные зоны расположатся в горном Джейрахском районе, который наиболее популярен у туристов.

«В рамках реализации субсидии в регионе также будут разработаны и созданы аудиогиды», — добавил глава комитета.

В мае Мизиев сообщал ТАСС, что регион получил из федерального бюджета субсидию в 80,6 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство туристических маршрутов и локаций.

Сейчас на территории Ингушетии действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах. Самые посещаемые маршруты проходят по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, где находится множество памятников истории и культуры.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители