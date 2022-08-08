Болгария увеличила сроки выдачи туристических виз россиянам

Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве. В диппредставительстве подчеркнули, что консульство при посольстве работает, но в необычном режиме. Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости. Причиной такого решения назвали объявление персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в РФ.