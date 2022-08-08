В Сочи рассказали, насколько вырастут цены на проживание

Горные курорты Сочи объявили об открытии бронирования отелей и продаж других услуг на зимний сезон. Корреспондент TourDom.ru узнал, как изменились цены на проживание и ски-пассы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Курорт «Роза Хутор» запустил продажи с 1 августа, Курорт Красная Поляна – еще раньше, с июля. «Мы стартовали с ценами прошлого сезона, плюс дополнительно сейчас действует акция раннего бронирования», – говорит директор по стратегическому развитию Ольга Филипенкова. Как сообщает пресс-служба «Розы Хутор», если заказывать номер до 20 августа, скидка на проживание в отелях составит до 20%.

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Сейчас на сайте «Роза Хутор» доступны для бронирования на новогодние каникулы 16 отелей из 26. Видимо, это связано с тем, что еще не все объекты размещения выставили цены на зимний период. В гостиницах планируют несколько повысить прайсы по отношению к предыдущему сезону.

«Мы открываем продажи с 10 августа, – сообщили редакции TourDom.ru в отеле Green flow 4* (“Роза Хутор”). – Стоимость проживания в день у нас увеличилась от 5 до 15% в зависимости от дня проживания. Например, тариф на 12 января вырос на 5%, на 23 февраля – на 15».

В гостинице действует динамическое ценообразование: в августе можно забронировать номер существенно дешевле, чем через 3 месяца или ближе к Новому году. «Кроме того, сейчас у гостей огромный выбор номеров, видовых характеристик. И конечно, можно свободно выбирать даты заезда».

По более низким ценам можно купить и ски-пасс. Взрослые годовые и сезонные абонементы на «Розе Хутор» стоят сейчас на 25% дешевле, чем если покупать их позднее. Например, сезонный обойдется в 44,8 тыс. руб. Тем не менее цены по сравнению с прошлым сезоном все-таки выросли. Пять дней катания в новогодние даты в прошлом году обходились в 15 990 руб., в этом году – в 21 400. Опытные туристы сравнивают прайсы с другими курортами. «Могу сказать, что на Эльбрусе ски-пасс обходился в 2021 году в 2 раза дешевле, чем в Сочи», – отмечает Андрей Марченко, горнолыжник со стажем.

Однако отельеры уверены, что спрос будет не ниже прошлогоднего, а возможно, и выше.