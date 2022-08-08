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13 минут назад

Названа стоимость оздоровительного отдыха в Азии

Lenta.ru

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали россиянам стоимость туров на озеро Иссык-Куль в Киргизии. Такая информация появилась на сайте организации.

Названа стоимость оздоровительного отдыха в Азии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов туротрасли, летний отдых на популярном азиатском курорте — отличный вариант для тех, кто хочет совместить пляжный, оздоровительный, экскурсионный и активный отдых.

«Из-за того, что в озеро впадает больше 50 рек и ни одна не выходит из него, в нем концентрируется много минеральных веществ, а вода — соленая как в море», — рассказали представители KMP Group.

Так, наиболее выгодный вариант отдыха предлагает компания «Веди Групп» — отпуск на озере обойдется путешественникам минимум в 24,5 тысячи рублей. В цену входит недельное проживание в гостинично-развлекательном комплексе «Дельфин де люкс» и питание.

У туроператора «Интурист» можно приобрести оздоровительные туры в Киргизию от 64,2 тысячи рублей. В данную сумму входит перелет, семидневное размещение в пансионате «Рохат» с трехразовым питанием. Стоимость отдыха с санаторно-курортным лечением стартует от 83,9 тысячи рублей на двоих.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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