В Беларусь на туристическом поезде прибыли первые гости

В Белоруссию прибыли первые россияне на новом туристическом поезде. Все места состава заняты.
Турпоезд получил говорящее название - "Белорусский вояж". Особенность такого путешествия в том, что россияне едут ночью, а днём наслаждаются красотами соседнего государства. Им предлагается посетить Брест или Гродно. Причем выбор можно сделать на месте, где вагоны поезда разделяют и направляют по разным маршрутам.
Однако финальной точкой остается всегда Минск. Там россияне встречаются и едут на обзорную экскурсию, где посещают знаменитый памятник национальной культуры Беларуси - замковый комплекс "Мир". А после этого отправляются домой - в Россию. Мини-путешествие займёт два дня, пишет госагентство БелТА.