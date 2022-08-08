В Беларусь на туристическом поезде прибыли первые гости

В Белоруссию прибыли первые россияне на новом туристическом поезде. Все места состава заняты.

Фото: СОВА СОВА

Турпоезд получил говорящее название - "Белорусский вояж". Особенность такого путешествия в том, что россияне едут ночью, а днём наслаждаются красотами соседнего государства. Им предлагается посетить Брест или Гродно. Причем выбор можно сделать на месте, где вагоны поезда разделяют и направляют по разным маршрутам.