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2 часа назад

Россиянка назвала одно испортившее отпуск в Туапсе «но»

Lenta.ru

Россиянка отдохнула в Туапсе в разгар туристического сезона и назвала достоинства и недостатки курорта. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка назвала одно испортившее отпуск в Туапсе «но»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За тур с проживанием в трехзвездочном отеле в поселке Лермонтово и авиабилетами до Сочи она заплатила 97 тысяч рублей на двоих. По словам читательницы портала, единственным «но», испортившим отпуск, стало море. Пляж был оборудован лежаками и навесами, однако заход в воду оказался неудобным.

В самом море также плавало много водорослей.

«На берегу часто скапливались кучи [водорослей], говорили персоналу, сразу убирали, но в общем ситуацию это сильно не спасало, море цветет», — пожаловалась она.

В остальном отдых путешественнице понравился. Она отметила приятный сервис в отеле, чистую сауну с бесплатным пробным посещением и вкусные завтраки.

Чтобы не попасть в пробку по пути из Сочи в Туапсе, девушка рекомендовала выезжать из города пораньше, так как после 14:00 часов начинается скопление машин на дорогах. Билет на автобус до курорта обойдется в 700 рублей, время в пути составляет примерно 4,5 часа.

Более быстрый способ — заказать такси напрямую из аэропорта, однако такая поездка выйдет примерно в пять тысяч рублей.

«Из аэропорта цены в два раза выше, поэтому просто доберитесь из аэропорта на автобусе до города, времени займет немного, а экономия почти 2,5 тысячи рублей», — добавила туристка.

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