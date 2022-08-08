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1 час назад

Самолеты "Белавиа" начали летать во Внуково ежедневно

Газета.Ruиещё 1

С 8 августа белорусская национальная компания «Белавиа» начинает выполнять рейсы в московский аэропорт Внуково ежедневно. Об этом информирует ТАСС.

Самолеты "Белавиа" начали летать во Внуково ежедневно
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

По понедельникам и субботам вылет из белорусской столицы — в 07:00 ( местное время, совпадает с московским); прилет в Москву — в 08:25, обратный вылет — в 09:10, прилет — в 10:35). По вторникам и четвергам: из Минска — в 19:25, прилет во Внуково — в 20:50, обратный вылет — в 21:40, прилет — в 23:05).

Продолжают действовать и рейсы, которые осуществлялись ранее: по средам, пятницам и воскресеньям.

Помимо аэропорта Внуково «Белавиа» выполняет рейсы в аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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