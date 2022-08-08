Самолеты "Белавиа" начали летать во Внуково ежедневно

По понедельникам и субботам вылет из белорусской столицы — в 07:00 ( местное время, совпадает с московским); прилет в Москву — в 08:25, обратный вылет — в 09:10, прилет — в 10:35). По вторникам и четвергам: из Минска — в 19:25, прилет во Внуково — в 20:50, обратный вылет — в 21:40, прилет — в 23:05).