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3 часа назад

Азиатский город смягчил правила въезда для россиян

Lenta.ruиещё 1

Власти Гонконга смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы исполнительной власти специального административного района КНР Джона Ли.

Азиатский город смягчил правила въезда для россиян
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Согласно обновленному протоколу, для въезжающих в популярный азиатский город путешественников сокращен срок обязательного карантина в специализированных отелях с семи до трех дней. При этом еще четыре дня выделены на самоизоляцию.

Политик уточнил, что во время четырехдневного режима самоизоляции отдыхающие смогут выходить в город, однако им не будет разрешено посещать рестораны, бары, кинотеатры и другие общественные места.

Новости путешествий,Джон Ли,
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