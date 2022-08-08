Азиатский город смягчил правила въезда для россиян

Власти Гонконга смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы исполнительной власти специального административного района КНР Джона Ли.

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Согласно обновленному протоколу, для въезжающих в популярный азиатский город путешественников сокращен срок обязательного карантина в специализированных отелях с семи до трех дней. При этом еще четыре дня выделены на самоизоляцию.