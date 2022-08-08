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1 час назад

Турист хотел отпраздновать юбилей в отпуске и умер

Lenta.ru

Британский турист умер на Тенерифе после купания в море, всего за пару часов до собственного дня рождения. Об этом пишет The Sun.

Турист хотел отпраздновать юбилей в отпуске и умер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По сведениям издания, Николас Десмонд (Nicholas Desmond) прилетел с друзьями из Кардиффа в отпуск и хотел отпраздновать юбилей. Сообщается, что в один из дней он пошел купаться и начал тонуть. Мужчину вытащили на берег и вызвали ему скорую, однако спасти его не удалось — по пути в больницу он скончался.

Как стало известно, его друзья начали сбор средств для того, чтобы доставить тело погибшего на родину в Уэльс — им необходимы 10 тысяч фунтов стерлингов. «Он никогда никого не подводил», «Всегда был весел, готов помочь», «Никогда не видел его расстроенным», — описывали близкие туриста.

В публикации говорится, что в день рождения Десмонда его друзья в Уэльсе пришли почтить его память и выпустили в небо десятки разноцветных шаров.

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