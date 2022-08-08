Россиянам назвали еще один способ попасть в Южную Корею

Российские туристы смогут с 9 августа добираться до Южной Кореи на пароме из Владивостока. Еще один способ попасть в эту популярную азиатскую страну назвала Корейская ассоциация международной торговли, передает РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что путешественников будет перевозить судно Eastern Dream, порт прибытия — Донхэ. Для того чтобы попасть на паром, россиянам и другим туристам необходимо предъявить визу.

Сообщается, что те, кто следует в формате No Visa, должны получить электронное разрешение на поездку K-ETA. К тому же для всех пассажиров необходимо прохождение ПЦР-теста в течение 48 часов после посадки на судно.