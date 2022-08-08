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33 минуты назад

Россиянам назвали еще один способ попасть в Южную Корею

Lenta.ruиещё 1

Российские туристы смогут с 9 августа добираться до Южной Кореи на пароме из Владивостока. Еще один способ попасть в эту популярную азиатскую страну назвала Корейская ассоциация международной торговли, передает РИА Новости.

Россиянам назвали еще один способ попасть в Южную Корею
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что путешественников будет перевозить судно Eastern Dream, порт прибытия — Донхэ. Для того чтобы попасть на паром, россиянам и другим туристам необходимо предъявить визу.

Сообщается, что те, кто следует в формате No Visa, должны получить электронное разрешение на поездку K-ETA. К тому же для всех пассажиров необходимо прохождение ПЦР-теста в течение 48 часов после посадки на судно.

Как стало известно, билеты туда и обратно за место в эконом-классе начинаются от 870 долларов (52,3 тысячи рублей). При этом питание в стоимость не включено.

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