Туристы предложили «отмыть Санкт-Петербург»

До конца сбора Ростуризмом народных идей по развитию внутреннего туризма остался один день, и на утро 7 августа подано 5714 предложений. Многие публикации касаются Санкт-Петербурга и его развития. Так, Ростуризму предложили навести порядок в Северной столице.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Очень грязные фасады исторических зданий, дворы. Нужно элементарно отмыть город, чтобы он предстал перед туристами во всей своей красе», – написал автор.

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В комментариях поддержали инициатора:

«Весь исторический центр нужно отмыть!», «Еще бы убрать незаконно размещенные объявления/рекламу. Большие контейнеры устанавливать во время проведения праздников в местах скопления народа. Урны переполнены, поэтому кучи мусора вокруг на земле. Уборщики не убирают во время проведения массовых мероприятий. Санкт-Петербург грязный».

Еще одно из предложений по обустройству города на Неве касалось Садовой улицы:

«Большое количество зданий, нуждающихся в ремонте. Какая-то она грязная, много злачных мест».

По словам одного из комментаторов, эту территорию и правда нужно привести в порядок.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» положительно отреагировали на идею о «горячем душе» для Северной столицы, в то же время отметив, что эта проблема затрагивает многие города, и не только в России.

«Правильно. Отмыть, отремонтировать, поставить больше урн. Чуть во дворы зайдешь – штукатурка сыплется, балконы падают», – написала одна из самых активных подписчиц телеграм-канала.

«Вам надо просто съездить в любой российский город, хотя бы в областной центр, и вы узнаете, что такое грязно», – отреагировала на публикацию Евгения.

Другой читатель добавил, что уже поднимал этот вопрос ранее:

«Бесполезно. Шесть лет назад я об этом писал везде – помыли 10 домов, а отчитались за 100, и все».

По словам других комментаторов, чрезмерная стерильность города лишит его лоска:

«А по мне – Питер прекрасен! И в его некоей “неумытости” есть определенная прелесть, которой мне сейчас не хватает в рафинированной Москве», «Мне кажется, что в Питере достаточно чисто».

Кто-то из читателей пошутил про управленца, а другие отметили, что проще обратиться к Сергею Шнурову, чем оставлять идеи на сайте:

«Надо Шнуру песню новую сочинить – это быстрее подействует, чем Ростуризм просить».

Ранее редакция TourDom.ru сообщала, что по инициативе Ростуризма пользователей интернета призвали присылать идеи и рассказывать, каких впечатлений, маршрутов, сервисов или инфраструктуры не хватает в путешествиях по России. Собранные материалы, как указано на сайте, «лягут в основу туристического мастер-плана России, который разрабатывается по инициативе Ростуризма в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”».