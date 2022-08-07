Россияне вошли в топ по количеству поездок на Мальдивы

В период с января по июль на островах побывали 960 075 гостей из-за рубежа, это на 53,3% больше, чем в прошлом году, но все еще на 4,8% меньше, чем в доковидном. По данным Министерства туризма Мальдивской Республики, по количеству прибытий лидируют жители Индии (137 790), на втором месте – граждане Великобритании (111 657). Россияне оказались на третьей строчке. За первые 7 месяцев года на Мальдивах отдохнули 103 365 счастливчиков из нашей страны. Полностью туристический топ-10 выглядит так.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

1. Индия – 137 790

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2. Великобритания – 111 657

3. Россия – 103 365

4. Германия – 77 306

5. Италия – 54 822

6. США – 46 518

7. Франция – 32 163

8. Саудовская Аравия – 23 062

9. Испания – 21 212

10. Швейцария – 21 208

Популярности отдыха на Мальдивских островах способствует наличие прямых рейсов «Аэрофлота», который выполняет их с прошлого года. Благодаря этому в первые 6 месяцев 2021 года российские туристы составляли абсолютное большинство среди иностранных гостей на Мальдивах и только к прошлой осени уступили первую строчку индийцам. В этом году на островах увеличилось количество гостей из Европы, так как там отменили антиковидные ограничения, и международные поездки у европейцев вновь входят в моду.

В России Мальдивы популярны еще и потому, что после февраля этого года выбор международных направлений с прямым перелетом очень ограничен. Учитывая это, «Аэрофлот» увеличивает авиаперевозку на Мальдивы. Сейчас нацперевозчик выполняет шесть рейсов в неделю, с 15 августа полеты станут ежедневными. Кроме того, как сообщал TourDom.ru, с начала месяца авиакомпания выставила на маршрут Москва – Мале более вместительный самолет – Boeing 777-300ER с увеличенным салоном экономкласса. Благодаря этому снизилась цена на билеты. Слетать на Мальдивы туда и обратно в августе можно за 45–50 тыс. руб.