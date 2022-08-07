Россияне перешли на «домашние» развлечения вместо отпусков

Россияне стали больше проводить времени дома и меньше путешествовать — вырос спрос на театры, концерты, стадионы, парки аттракционов и прочие «домашние» развлечения. Об этом говорится в совместном исследовании МТС, МТС Банка и онлайн-кинотеатра KION.
Лето 2022 года россияне проводят в мегаполисах из-за подорожания билетов за рубеж и других различных ограничений.
«Трафик на сайты музеев в июне-июле 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего взлетел интерес к ГМИИ имени Пушкина: трафик подскочил более чем в два раза. Также заметно вырос интерес к сайтам Русского музея и Третьяковской галереи», — сообщили «Известиям» в МТС.
В компании отметили, что люди стали больше тратить на развлечения «у дома» из-за сложности или невозможности уехать на отдых. Причинами стали проблемы с авиасообщением, снятием валюты, ограничения со стороны Visa и Mastercard, а также снижение покупательской способности.
В исследовании говорится, что в июне-июле 2022 года россияне стали в два раза чаще покупать билеты в музеи, а также посещать местные достопримечательности. Средний чек по таким развлечениям вырос на 27%. За этот же период на 40% выросло количество покупок в онлайн-кинотеатрах по сравнению с летними месяцами 2021 года.
В Почта банке, УБРиР, МКБ, банке «Русский стандарт», ПСБ, крымском РНКБ и «Ренессанс кредите» подтвердили увеличение трат россиян на музеи, концерты и кинотеатры. Например, клиенты Почта Банка в первой половине 2022 года потратили на театры и музеи 4,4 млрд рублей, а в первой половине 2021 года — лишь 1,8 млрд.
Аналогичную тенденцию зафиксировали в МКБ. Там число трат клиентов на «домашние» развлечения в июне–июле 2022-го выросло на 96%, а их объём — на 17%.
В начале августа министерство финансов РФ не поддержало идею снизить фискальную нагрузку на гостиничный бизнес. Отельеры просили освободить объекты туристической инфраструктуры от уплаты НДС, предоставить федеральные льготы по налогу на имущество, обнулить налог на прибыль и снизить НДФЛ и страховые взносы для россиян, занятых в туризме.