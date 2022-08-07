Россияне перешли на «домашние» развлечения вместо отпусков

Россияне стали больше проводить времени дома и меньше путешествовать — вырос спрос на театры, концерты, стадионы, парки аттракционов и прочие «домашние» развлечения. Об этом говорится в совместном исследовании МТС, МТС Банка и онлайн-кинотеатра KION.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Лето 2022 года россияне проводят в мегаполисах из-за подорожания билетов за рубеж и других различных ограничений.

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«Трафик на сайты музеев в июне-июле 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего взлетел интерес к ГМИИ имени Пушкина: трафик подскочил более чем в два раза. Также заметно вырос интерес к сайтам Русского музея и Третьяковской галереи», — сообщили «Известиям» в МТС.

В компании отметили, что люди стали больше тратить на развлечения «у дома» из-за сложности или невозможности уехать на отдых. Причинами стали проблемы с авиасообщением, снятием валюты, ограничения со стороны Visa и Mastercard, а также снижение покупательской способности.

В исследовании говорится, что в июне-июле 2022 года россияне стали в два раза чаще покупать билеты в музеи, а также посещать местные достопримечательности. Средний чек по таким развлечениям вырос на 27%. За этот же период на 40% выросло количество покупок в онлайн-кинотеатрах по сравнению с летними месяцами 2021 года.

В Почта банке, УБРиР, МКБ, банке «Русский стандарт», ПСБ, крымском РНКБ и «Ренессанс кредите» подтвердили увеличение трат россиян на музеи, концерты и кинотеатры. Например, клиенты Почта Банка в первой половине 2022 года потратили на театры и музеи 4,4 млрд рублей, а в первой половине 2021 года — лишь 1,8 млрд.

Аналогичную тенденцию зафиксировали в МКБ. Там число трат клиентов на «домашние» развлечения в июне–июле 2022-го выросло на 96%, а их объём — на 17%.