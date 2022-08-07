В парке «Таганай» с туристической тропы эвакуировали девочку

Шестилетнюю девочку эвакуировали после травмы головы в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Ребенок поднимался вместе с родителями на плато по одному из маршрутов. Как сообщается на странице поисково-спасательной службы, это крутой скальный участок от приюта «Таганай» до Откликного гребня с северной стороны, который популярен у туристов и проходится без альпинистского снаряжения.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

«Поднимавшаяся выше группа не обратила внимание, а люди внизу не успели отреагировать и уйти в сторону от сорвавшегося камня, который, падая, попал по голове ребенку», – описываются обстоятельства случившегося на странице поисково-спасательной службы.

По словам матери девочки, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу. Очевидцы вызвали спасателей. По описанию местности они установили местоположение и выехали туда на квадроциклах. Всю дорогу отец держал девочку на руках, по прибытии ребенка передали медикам.

«Активный отдых на природе, в труднопроходимой и тем более горной местности, требует ответственного отношения к правилам безопасности от каждого!» – призывают челябинские спасатели.