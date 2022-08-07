Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
44 минуты назад

В национальном парке «Таганай» с туристической тропы эвакуировали девочку

TourDomиещё 1

Шестилетнюю девочку эвакуировали после травмы головы в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Ребенок поднимался вместе с родителями на плато по одному из маршрутов. Как сообщается на странице поисково-спасательной службы, это крутой скальный участок от приюта «Таганай» до Откликного гребня с северной стороны, который популярен у туристов и проходится без альпинистского снаряжения.

В парке «Таганай» с туристической тропы эвакуировали девочку
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

«Поднимавшаяся выше группа не обратила внимание, а люди внизу не успели отреагировать и уйти в сторону от сорвавшегося камня, который, падая, попал по голове ребенку», – описываются обстоятельства случившегося на странице поисково-спасательной службы.

По словам матери девочки, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу. Очевидцы вызвали спасателей. По описанию местности они установили местоположение и выехали туда на квадроциклах. Всю дорогу отец держал девочку на руках, по прибытии ребенка передали медикам.

«Активный отдых на природе, в труднопроходимой и тем более горной местности, требует ответственного отношения к правилам безопасности от каждого!» – призывают челябинские спасатели.

Это ЧП не единственное, случившееся в субботу. В другом национальном парке, «Красноярские столбы», при восхождении сорвался 49-летний мужчина. Он упал с большой высоты, но остался жив. Его также эвакуировали спасатели. 16 июля в этом же месте погиб 34-летний красноярец, который также совершал восхождение и сорвался со скалы.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители